عشرات الآلاف يجتاحون جسر سيدني تضامناً مع غزة: "كفى ما حدث"

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في مشهد مهيب، تحدّى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة وساروا عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بوقف الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة خلفت أكثر من 60 ألف قتيل وفق السلطات .المسيرة التي أُطلق عليها اسم "مسيرة من أجل الإنسانية" جمعت كباراً في السن وعائلات مع أطفال، ولوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مثل "كلنا فلسطينيون"، فيما حمل بعضهم أواني طهي رمزاً للجوع المنتشر في القطاع.رغم محاولات الشرطة منع العبور على بسبب مخاوف أمنية، حكمت المحكمة بالسماح بالمسيرة، وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن عدد المشاركين بلغ 90 ألفاً، بينما قدّرت المنظمات المنظِّمة العدد بـ300 ألف.شارك في المسيرة أيضًا مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، فيما انتشرت الشرطة في سيدني وملبورن لضبط الأمان دون تسجيل إصابات.يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية على ، مع إعلان وكندا اعترافهما بدولة ، وتحذير من اتخاذ الخطوة ذاتها إذا لم يتم التوصل إلى هدنة وتحسين الوضع الإنساني.رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أعلن دعمه لحل الدولتين، منتقدًا سياسات إسرائيل تجاه المساعدات، دون أن يعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.من جانبها، عبّرت متظاهرة ثمانينية عن موقفها قائلة:"أتمتع بحق في الرعاية الصحية، أما في فلسطين فيُقصف هذا الحق. أشارك خصيصاً من أجلهم."