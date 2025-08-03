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عربي-دولي

عشرات الآلاف يجتاحون جسر سيدني تضامناً مع غزة: "كفى ما حدث"

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:30
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في مشهد مهيب، تحدّى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة وساروا يوم الأحد عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بوقف الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة خلفت أكثر من 60 ألف قتيل وفق السلطات الفلسطينية.
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المسيرة التي أُطلق عليها اسم "مسيرة من أجل الإنسانية" جمعت كباراً في السن وعائلات مع أطفال، ولوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مثل "كلنا فلسطينيون"، فيما حمل بعضهم أواني طهي رمزاً للجوع المنتشر في القطاع.

رغم محاولات الشرطة منع العبور على الجسر بسبب مخاوف أمنية، حكمت المحكمة العليا بالسماح بالمسيرة، وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن عدد المشاركين بلغ 90 ألفاً، بينما قدّرت المنظمات المنظِّمة العدد بـ300 ألف.

شارك في المسيرة أيضًا مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، فيما انتشرت الشرطة في سيدني وملبورن لضبط الأمان دون تسجيل إصابات.

يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، مع إعلان فرنسا وكندا اعترافهما بدولة فلسطين، وتحذير بريطانيا من اتخاذ الخطوة ذاتها إذا لم يتم التوصل إلى هدنة وتحسين الوضع الإنساني.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أعلن دعمه لحل الدولتين، منتقدًا سياسات إسرائيل تجاه المساعدات، دون أن يعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

من جانبها، عبّرت متظاهرة ثمانينية عن موقفها قائلة:
"أتمتع بحق في الرعاية الصحية، أما في فلسطين فيُقصف هذا الحق. أشارك خصيصاً من أجلهم."
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