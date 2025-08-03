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ديمقراطيّون يرفضون ترشّح هاريس

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:58
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قال مسؤولون في الحزب الديمقراطي الأميركيّ، إنّ "العديد من ممثلي الحزب لا يريدون أنّ تترشح كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية للعام 2028".
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وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، إلى "وجود آراء متباينة بين أنصار الحزب الديمقراطي، حول فرص هاريس في الفوز".
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