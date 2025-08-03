ديمقراطيّون يرفضون ترشّح هاريس

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قال مسؤولون في الأميركيّ، إنّ "العديد من ممثلي الحزب لا يريدون أنّ تترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2028".وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، إلى "وجود آراء متباينة بين الحزب ، حول فرص في الفوز".