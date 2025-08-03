توقيف أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة... هذه علاقته بماهر الأسد

اعتقلت السلطات السوريّة بالتنسيق مع ، عامر جديع الشيخ وهو أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات في والمنطقة.

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وقال مصدر أمنيّ سوريّ لقناة "الإخبارية السوريّة"، إنّ "الشيخ مطلوب من عدة دول لما ارتكبه من جرائم منظّمة وخطيرة بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة".

وأشار إلى أنّ "الموقوف يرتبط بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة في عهد نظام السابق، وشقيقه ".