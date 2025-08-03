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عربي-دولي

توقيف أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة... هذه علاقته بماهر الأسد

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:36
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اعتقلت السلطات السوريّة بالتنسيق مع تركيا، عامر جديع الشيخ وهو أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات في سوريا والمنطقة.
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وقال مصدر أمنيّ سوريّ لقناة "الإخبارية السوريّة"، إنّ "الشيخ مطلوب من عدة دول لما ارتكبه من جرائم منظّمة وخطيرة بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة".
 
 
وأشار إلى أنّ "الموقوف يرتبط بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة في عهد نظام الأسد السابق، وشقيقه ماهر الأسد". 
 
 
 
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