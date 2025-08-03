كيف تحوّلت هذه الدولة من داعمة لإسرائيل إلى أبرز المناهضين لها؟

ذكر موقع " "، أنّ سلوفينيا تحوّلت إلى أبرز الدول الأوروبيّة المُناهضة لإسرائيل، بعدما كان الزعيم اليميني يانيز يانشا المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتبنّى سياسات موالية لتل أبيب.

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ومع حكومة روبرت غولوب اليسارية الوسطية، تبدلت السياسة الخارجية السلوفينيّة، لتصبح من أكثر الحكومات الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول 2023.



ويقول محرر الشؤون الدولية في صحيفة "فيتشير" السلوفينية جون كنوز، إنّ "التحركات السلوفينية في الامم المتّحدة تواجه عقبات أبرزها الفيتو الأميركي، إضافة إلى استحالة فرض عقوبات على بالإجماع في الظروف الحالية".

وأعرب كنوز عن تفاؤله بإمكانية التغيير بعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، متوقعاً أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها.



ورأى أنّ "ليوبليانا قد تنضم قريبا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، كما قد تتجه إلى حظر منتجات المستوطنات أو إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات ".



وفي هذا السياق أيضاً، يقول المحلل السياسي دينيس ستريكوفيتش، أنّ "التحوّل الكبير في سياسات سلوفينيا جاء نتيجة خسارة اليمين المتطرف وتأثير اليسار في الحكومة، فضلا عن الرأي العام الرافض للإبادة مع اقتراب الانتخابات".



ويضيف ستريكوفيتش أنّ "خلفية رئيس الوزراء روبرت غولوب لعبت دورا أساسيا، فهو أول رئيس وزراء سلوفيني يأتي من عالم الأعمال، وتحديدا قطاع الطاقة، مما يجعله أقل ارتباطا بالحسابات السياسية التقليدية وأكثر انفتاحا على العالم العربي كمصدر رئيسي للطاقة".



ويشير إلى أنّ "العلاقات مع آخذة في التوسع، حيث لم تكن لسلوفينيا قبل سنوات سوى سفارة واحدة في القاهرة، بينما تشهد المرحلة الحالية توجها متزايدا نحو تعزيز الحضور الدبلوماسي العربي وتمديد اتفاقيات توريد الغاز مع الجزائر".



وعلى المستوى الشعبي، يوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليوبليانا فارس كوتشان، أنّ "السلوفينيين حساسون جدا لقضايا تقرير المصير نتيجة تجربتهم الخاصة، إذ كانت سلوفينيا أصغر جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وأول من أعلن الاستقلال عام 1991. ويضيف أن "جيل الشباب الذي لم يعاصر يوغوسلافيا تأثر بشكل كبير بصور الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة، مما عزز التعاطف الشعبي مع وجعل القضية حاضرة بقوة في الوعي السلوفيني المعاصر". (الجزيرة)



