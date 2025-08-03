البابا يختتم يوبيل الشبيبة بنداء للسلام

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اختتم البابا لاوون ، في قداس أقيم اليوم الأحد أمام أكثر من مليون شخص في ، يوبيل الشبيبة الذي استقطب شبابا من أنحاء العالم، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال البابا في عظته: "ثمة سؤال ملح في قلوبنا، حاجة إلى الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها والتي تدفعنا إلى التساؤل: ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما الذي يمكن أن يحررنا من الانغلاق في العبث والملل والرداءة؟".وحثّ الشباب قائلا: "تطلعوا إلى الأمور السامية، إلى القداسة، أينما كنتم. لا ترضوا بالقليل"، مضيفا "عند عودتكم إلى بلدانكم، استمروا في السير فرحين على خطى المخلص، وانشروا حماسكم والتعبير عن إيمانكم بين كل من تلتقون بهم".كما أكد تضامن الكنيسة وشباب العالم مع من يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات.وقال خلال صلاة التبشير الملائكي متحدثا بالانكليزية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشر آخرون"، وأضاف "نحن مع شباب غزة. نحن مع شباب ، ومع كل شاب في أرض تنزف دما بسبب الحرب".وختم البابا قائلا: "إخواني وأخواتي الشباب، أنتم الدليل على أن عالما مختلفا ممكن، هو عالم تسوده الأخوة والصداقة، وحيث لا تحل النزاعات بالسلاح بل بالحوار".