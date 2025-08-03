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من هو القائد الجديد للقوّات الجويّة الأوكرانيّة؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:44
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أعلنت وكالة "آر بي سي-أوكرانيا"، أن الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي عيّن الفريق أناتولي كريفونوجكو قائدا جديدا للقوات الجويّة الأوكرانية.
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