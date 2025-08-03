Advertisement

عربي-دولي

أُطلقت من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة تسببت في تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1400169-638898438783477301.jpg
Doc-P-1400169-638898438783477301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت  الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في "أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيّرة أطلقت من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/08/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة قبالة حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/08/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض طائرة مسيّرة في الجولان بعد تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/08/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن فوق سواحل "غوش دان" من دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/08/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:45 | 2025-08-03
14:41 | 2025-08-03
14:24 | 2025-08-03
14:04 | 2025-08-03
14:01 | 2025-08-03
14:00 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24