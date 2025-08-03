ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله

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استنكر جدعون ساعر التظاهرة الحاشدة في مدينة سيدني التي نظمت تضامناً مع والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، الأحد، على جسر ميناء سيدني الشهير ضد ومن أجل الفلسطينيين في غزة، حاملين لافتات تصور رئيس الوزراء على هيئة أدولف هتلر، ولوحوا بلافتات تحمل تعليقات مثل “(فلسطين) من البحر إلى النهر” و”إسرائيل تقتل الأطفال في غزة”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.