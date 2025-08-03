Advertisement

عربي-دولي

ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1400196-638898496592688533.jpg
Doc-P-1400196-638898496592688533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التظاهرة الحاشدة في مدينة سيدني الأسترالية التي نظمت تضامناً مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
Advertisement

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، صباح اليوم الأحد، على جسر ميناء سيدني الشهير ضد إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين في غزة، حاملين لافتات تصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هيئة أدولف هتلر، ولوحوا بلافتات تحمل تعليقات مثل “(فلسطين) من البحر إلى النهر” و”إسرائيل تقتل الأطفال في غزة”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
مواضيع ذات صلة
عراقجي يهاجم تصريحات كالاس بشأن البرنامج النووي.. هذا ما قاله
lebanon 24
04/08/2025 02:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب هذا ما نشره
lebanon 24
04/08/2025 02:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الآلاف يجتاحون جسر سيدني تضامناً مع غزة: "كفى ما حدث"
lebanon 24
04/08/2025 02:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني شاكر يهاجم انتقادات راغب علامة.. وهذا ما قاله عن فضل شاكر
lebanon 24
04/08/2025 02:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-08-03
16:01 | 2025-08-03
16:00 | 2025-08-03
15:45 | 2025-08-03
15:25 | 2025-08-03
15:12 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24