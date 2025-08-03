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عربي-دولي
ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
03-08-2025
|
12:26
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وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر التظاهرة الحاشدة في مدينة سيدني
الأسترالية
التي نظمت تضامناً مع
الفلسطينيين
والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
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وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص،
صباح اليوم
الأحد، على جسر ميناء سيدني الشهير ضد
إسرائيل
ومن أجل الفلسطينيين في غزة، حاملين لافتات تصور رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
على هيئة أدولف هتلر، ولوحوا بلافتات تحمل تعليقات مثل “(فلسطين) من البحر إلى النهر” و”إسرائيل تقتل الأطفال في غزة”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
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