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عربي-دولي

بعد إقالة مفوضة إحصاءات العمل.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

Lebanon 24
03-08-2025 | 13:30
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دافع كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض اليوم الأحد عن قرار إقالة الرئيس دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، رافضين انتقادات بأن إجراء ترامب قد يقوض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.
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وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) إن ترامب لديه “مخاوف حقيقية” إزاء البيانات بينما قال رئيس المجلس الاقتصادي القومي كيفن هاسيت إن الرئيس “محق في الدعوة إلى قيادة جديدة”

وقال هاسيت على قناة (فوكس نيوز) إن مصدر القلق الرئيسي هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلا للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في أيار وحزيران أقل 258 ألفا مما أًعلن سابقا.
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