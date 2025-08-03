28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إقالة مفوضة إحصاءات العمل.. هذا ما أعلنه البيت الابيض
Lebanon 24
03-08-2025
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دافع كبار المستشارين الاقتصاديين في
البيت الأبيض
اليوم الأحد عن قرار إقالة
الرئيس دونالد ترامب
مفوضة
مكتب إحصاءات العمل
، رافضين انتقادات بأن إجراء
ترامب
قد يقوض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.
Advertisement
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) إن ترامب لديه “مخاوف حقيقية” إزاء البيانات بينما قال رئيس
المجلس الاقتصادي
القومي
كيفن هاسيت
إن الرئيس “محق في الدعوة إلى قيادة جديدة”
وقال هاسيت على قناة (فوكس نيوز) إن مصدر القلق
الرئيسي
هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلا للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في أيار وحزيران أقل 258 ألفا مما أًعلن سابقا.
مواضيع ذات صلة
خلال أسبوعين.. هذا ما أعلنه البيت الابيض حول قرار ترامب المنتظر
Lebanon 24
خلال أسبوعين.. هذا ما أعلنه البيت الابيض حول قرار ترامب المنتظر
04/08/2025 02:21:36
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يُعلنها: ترامب مستعد للتصعيد العسكري!
Lebanon 24
البيت الأبيض يُعلنها: ترامب مستعد للتصعيد العسكري!
04/08/2025 02:21:36
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: نعلن حربا على مسربي المعلومات
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: نعلن حربا على مسربي المعلومات
04/08/2025 02:21:36
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: عملنا على محو القدرات النووية لإيران
Lebanon 24
البيت الأبيض: عملنا على محو القدرات النووية لإيران
04/08/2025 02:21:36
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
17:01 | 2025-08-03
03/08/2025 05:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
Lebanon 24
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
16:01 | 2025-08-03
03/08/2025 04:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
Lebanon 24
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
16:00 | 2025-08-03
03/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
Lebanon 24
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
15:45 | 2025-08-03
03/08/2025 03:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
Lebanon 24
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
15:25 | 2025-08-03
03/08/2025 03:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
00:50 | 2025-08-03
03/08/2025 12:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:01 | 2025-08-03
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
16:01 | 2025-08-03
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
16:00 | 2025-08-03
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
15:45 | 2025-08-03
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
15:25 | 2025-08-03
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
15:12 | 2025-08-03
مساعد لترامب: الهند تساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 02:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24