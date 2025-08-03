بعد إقالة مفوضة إحصاءات العمل.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

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دافع كبار المستشارين الاقتصاديين في اليوم الأحد عن قرار إقالة مفوضة ، رافضين انتقادات بأن إجراء قد يقوض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) إن ترامب لديه “مخاوف حقيقية” إزاء البيانات بينما قال رئيس القومي إن الرئيس “محق في الدعوة إلى قيادة جديدة”وقال هاسيت على قناة (فوكس نيوز) إن مصدر القلق هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلا للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في أيار وحزيران أقل 258 ألفا مما أًعلن سابقا.