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ردا على السفير الإسرائيلي.. بلدية اثينا: لا نقبل دروساً من قتلة المدنيين

Lebanon 24
03-08-2025 | 13:33
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ندّد رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس، الأحد، بتصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان نوعام كاتس بعدما اتّهمه بـ”عدم تنظيف” العاصمة اليونانية من رسوم الغرافيتي “المعادية للسامية” والتي تسيء إلى مشاعر السياح الإسرائيليين في البلد.
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وكتب هاريس دوكاس في منشور على إكس “كسلطة بلدية في المدينة، أثبتنا معارضتنا الشديدة للعنف والتمييز ولا نقبل بدروس في الديموقراطية من هؤلاء الذين يقتلون المدنيين”.

وشدّد دوكاس العضو في الحزب الاشتراكي اليوناني باسوك المنتمي إلى المعارضة على أن “أثينا، وهي عاصمة بلد ديموقراطي، تحترم زوّارها احتراما كاملا وتدعم الحقّ في التعبير الحرّ لمواطنيها”.

وأتى ردّه بعدما قال نوعام كاتس في تصريحات لصحيفة “كاثيميريني” الأحد إن رئيس بلدية أثينا “لا يبذل جهودا كافية لحماية مدينته من الأقلّيات المنظّمة” المسؤولة في نظره عن رسوم الغرافيتي “المعادية للسامية”.
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