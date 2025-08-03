28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السويداء تشتعل مجددًا... والدولة تتهم جهات "متمردة"
Lebanon 24
03-08-2025
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
اليوم الأحد، عن خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بمحافظة السويداء جنوب البلاد، متّهمة من وصفتهم بـ"العصابات المتمردة" بالوقوف خلف هذه الانتهاكات.
Advertisement
وقالت في بيان: "منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لا تزال
الدولة السورية
، بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية، تسعى جاهدة لتثبيت هذا الاتفاق، حرصا على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة". وأضافت: "في إطار هذا السعي، عملت الحكومة على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات وإعادة مظاهر الحياة إلى المحافظة بشكل تدريجي".
وأشار إلى أنه "في مقابل الجهود الحكومية الحريصة على أمن واستقرار السويداء، لم تتوقف خلال الفترة الماضية حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة في المدينة".
وأوضح أنه "مع فشل هذه العصابات في إفشال جهود الدولة السورية ومسؤولياتها تجاه أهلنا في السويداء، لجأت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد
قوات الأمن
الداخلي في عدة محاور، وقصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن".
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل جهودها وواجباتها في السويداء، بما يمليه الواجب الوطني، وما تتطلبه حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم".
ويوم أمس، عُقد في مقر
وزارة العدل
السورية بالعاصمة
دمشق
، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل مظهر الويس.
وقال رئيس اللجنة القاضي
حاتم
النعسان في تصريح، إن التحقيقات ستبدأ فورا باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبين أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من تشكيل اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية: "عصابات متمردة" خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء بعد شنها هجمات ضد قوات الأمن في عدة محاور
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: "عصابات متمردة" خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء بعد شنها هجمات ضد قوات الأمن في عدة محاور
04/08/2025 02:21:49
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق لبنان تشتعل مجددًا فهل استعدادات الدفاع المدني كافية؟
Lebanon 24
حرائق لبنان تشتعل مجددًا فهل استعدادات الدفاع المدني كافية؟
04/08/2025 02:21:49
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدود تايلاند وكمبوديا تشتعل مجددًا: اشتباكات دامية تنذر بتصعيد عسكري
Lebanon 24
حدود تايلاند وكمبوديا تشتعل مجددًا: اشتباكات دامية تنذر بتصعيد عسكري
04/08/2025 02:21:49
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فعاليات محافظة السويداء: جهات تسعى للتعطيل و الفوضى و نحملهم مسؤولية سفك الدم
Lebanon 24
فعاليات محافظة السويداء: جهات تسعى للتعطيل و الفوضى و نحملهم مسؤولية سفك الدم
04/08/2025 02:21:49
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
17:01 | 2025-08-03
03/08/2025 05:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
Lebanon 24
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
16:01 | 2025-08-03
03/08/2025 04:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
Lebanon 24
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
16:00 | 2025-08-03
03/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
Lebanon 24
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
15:45 | 2025-08-03
03/08/2025 03:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
Lebanon 24
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
15:25 | 2025-08-03
03/08/2025 03:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
00:50 | 2025-08-03
03/08/2025 12:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:01 | 2025-08-03
نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل
16:01 | 2025-08-03
العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن
16:00 | 2025-08-03
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
15:45 | 2025-08-03
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
15:25 | 2025-08-03
هل تنبأت رسامة يابانية بزلزال روسيا 2025؟
15:12 | 2025-08-03
مساعد لترامب: الهند تساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24