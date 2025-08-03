السويداء تشتعل مجددًا... والدولة تتهم جهات "متمردة"

أعلنت اليوم الأحد، عن خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بمحافظة السويداء جنوب البلاد، متّهمة من وصفتهم بـ"العصابات المتمردة" بالوقوف خلف هذه الانتهاكات.

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وقالت في بيان: "منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لا تزال ، بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية، تسعى جاهدة لتثبيت هذا الاتفاق، حرصا على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة". وأضافت: "في إطار هذا السعي، عملت الحكومة على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات وإعادة مظاهر الحياة إلى المحافظة بشكل تدريجي".

وأشار إلى أنه "في مقابل الجهود الحكومية الحريصة على أمن واستقرار السويداء، لم تتوقف خلال الفترة الماضية حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة في المدينة".



وأوضح أنه "مع فشل هذه العصابات في إفشال جهود الدولة السورية ومسؤولياتها تجاه أهلنا في السويداء، لجأت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد الداخلي في عدة محاور، وقصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن".



وأكدت الوزارة أنها "ستواصل جهودها وواجباتها في السويداء، بما يمليه الواجب الوطني، وما تتطلبه حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم".



ويوم أمس، عُقد في مقر السورية بالعاصمة ، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل مظهر الويس.



وقال رئيس اللجنة القاضي النعسان في تصريح، إن التحقيقات ستبدأ فورا باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبين أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من تشكيل اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية. (روسيا اليوم)