استهدف مستودع نفط ضخم.. هجوم اوكراني عني على روسيا

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قالت نقلا عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقا نشب في مستودع وقود سعته 2000 متر مكعب في منطقة التي تقع بها .وأوضح فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي أن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة في سوتشي الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.وقالت في تقريرها اليومي على تطبيق "تيليجرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، واحدة منها فوق منطقة كراسنودار و60 فوق .ويذكر تقرير الوزارة عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي وليس العدد الذي تطلقه .وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق "تيليجرام" أن رحلات الطيران توقفت مؤقتا في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية. لكنها عادت وذكرت على أنه تم استئناف رحلات الطيران في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.وقال كوندراتييف إن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة الساحلية هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل والتي تعتبرها أساسية لجهود الحرب التي تبذلها .