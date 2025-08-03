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عربي-دولي

استهدف مستودع نفط ضخم.. هجوم اوكراني عني على روسيا

Lebanon 24
03-08-2025 | 14:01
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قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقا نشب في مستودع وقود سعته 2000 متر مكعب في منطقة كراسنودار التي تقع بها سوتشي.
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وأوضح فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي أن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة في سوتشي الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي على تطبيق "تيليجرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، واحدة منها فوق منطقة كراسنودار و60 فوق البحر الأسود.

ويذكر تقرير الوزارة عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي وليس العدد الذي تطلقه أوكرانيا.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق "تيليجرام" أن رحلات الطيران توقفت مؤقتا في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية. لكنها عادت وذكرت على أنه تم استئناف رحلات الطيران في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.

وقال كوندراتييف إن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة الساحلية هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل روسيا والتي تعتبرها كييف أساسية لجهود الحرب التي تبذلها موسكو.
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