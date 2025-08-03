نتنياهو في طلب الى الصليب الاحمر: لتقديم الغذاء للرهائن في غزة

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وأوضح أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الطلب يأتي لأسباب إنسانية. قال اليوم الأحد إنه تحدث إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في .وأوضح أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الطلب يأتي لأسباب إنسانية.

وأضح مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء تحدث مع رئيس بعثة في المنطقة وطلب مشاركته في توفير الطعام لرهائننا وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم".



وأكد نتنياهو ليريسون، أن "كذبة بشأن التجويع تجد صدى عالميا، بينما التجويع الممنهج يستهدف رهائننا الذين يعانون من انتهاكات جسدية ونفسية وحشية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الصور المروعة".