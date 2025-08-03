مساعد لترامب: الهند تساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا

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اتهم أحد كبار مساعدي اليوم الأحد بتمويل الجيش الروسي خلال الحرب في بشكل فعّال من خلال شراء من ، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي.وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي وأحد أكثر مساعدي نفوذاً: "ما قاله (ترامب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من ".وكانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.