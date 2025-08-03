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عربي-دولي
مساعد لترامب: الهند تساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
03-08-2025
|
15:12
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اتهم أحد كبار مساعدي
دونالد ترامب
اليوم الأحد
الهند
بتمويل الجيش الروسي خلال الحرب في
أوكرانيا
بشكل فعّال من خلال شراء
النفط
من
موسكو
، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي.
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وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي
البيت الأبيض
وأحد أكثر مساعدي
ترامب
نفوذاً: "ما قاله (ترامب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من
روسيا
".
وكانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال ميلر في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع
الصين
في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة".
وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لوكالة "
رويترز
" أمس السبت أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأميركية.
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