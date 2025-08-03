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عربي-دولي
عوامل تسببت في سقوطه.. مبعوث ترامب وقع في فخ نتنياهو
Lebanon 24
03-08-2025
|
15:45
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وقع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، "في فخ رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو" وفق ما قالته صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
اليوم الأحد، مؤكدة أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
هو
القادر
على إجبار
إسرائيل
على توقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الأزمة.
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وبحسب الصحيفة، فإن أن وعود ويتكوف الكبرى تبددت، بعد 6 أشهر من توليه لمنصب المبعوث الخاص لترامب إلى
الشرق الأوسط
، حيث يسعى نتنياهو لإطالة أمد الحرب في غزة، عبر وضع شروطا يعلم أن
حماس
سترفضها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن ويتكوف بدأ مهمته بحيوية استثنائية، ورأى في الشأن الدبلوماسي صفقات عقارية يجب إتمامها، وهو ما تحقق في اتفاق كانون الثاني الذي لم يكن ليوقّع لولا جهده. لكن عدم سيطرته على التفاصيل الدقيقة، وجهله بتكتيكات الخداع التي يتبعها نتنياهو، وعدم فهمه العميق للمنطقة، كلها عوامل تسببت في سقوطه منذ ذلك الحين".
وأكدت أن مخططات ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار الجزئي، وصفقات إطلاق سراح الرهائن انهارت، مضيفة أن "الجهود الأميركية-المصرية-القطرية، لم تسفر عن شيء سوى أزمة إنسانية في غزة، كما أن المفاوضات مع
إيران
فشلت، ولم يسجل أي تقدم مع الجبهة الروسية الأوكرانية أيضا". (سكاي نيوز)
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