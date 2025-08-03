نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة.. تقرير يكشف التفاصيل

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قال موقع "أكسيوس"، إن ، يدفع باتجاه توسيع نطاق العمل العسكري في غزة وسط جمود المفاوضات.ونقل الموقع عن مصدر سياسي قوله إن " يعمل على تحرير الأسرى المحتجزين لدى بالتوازي مع حسم عسكري".وأوضح المصدر أن نتنياهو يقوم بذلك لأنه لأنه يعتقد أن حماس غير معنية بصفقة.وأشار المصدر إلى أنه سيتم إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال، وبقدر الإمكان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة حماس.