بعد مسيرة حاشدة في سيدني.. أستراليا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات إلى غزة

بعد مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 90 ألف متظاهر عبر جسر ، تعهدت الحكومة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لنساء وأطفال غزة.

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وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية عن تقديم 13 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات إلى "أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان" منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023.وقالت وونغ إن القرار يأتي بعد إعلان عن ممرات إنسانية جديدة وسط الوضع الإنساني المتردي في القطاع. (روسيا اليوم)