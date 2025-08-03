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عربي-دولي

بعد مسيرة حاشدة في سيدني.. أستراليا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:22
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بعد مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 90 ألف متظاهر عبر جسر ميناء سيدني، تعهدت الحكومة الأسترالية بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لنساء وأطفال غزة.
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وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن تقديم 13 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى "أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان" منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023.

وقالت وونغ إن القرار يأتي بعد إعلان إسرائيل عن ممرات إنسانية جديدة وسط الوضع الإنساني المتردي في القطاع. (روسيا اليوم) 
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