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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وشهود قولهم إن القوات استهدفت مجموعات من المدنيين خلال انتظارهم تسلّم مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 37 شخصا في مناطق متفرقة، بينهم 7 على الأقل في منطقة جنوبية قرب مدينة خان يونس، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر قرب محور موراغ. أفادت أن ما لا يقل عن 70 مواطنا، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية، استشهدوا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء الهجوم المتواصل على منذ فجر الأحد.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وشهود قولهم إن القوات استهدفت مجموعات من المدنيين خلال انتظارهم تسلّم مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 37 شخصا في مناطق متفرقة، بينهم 7 على الأقل في منطقة جنوبية قرب مدينة خان يونس، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر قرب محور موراغ.

وفي السياق، وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية ما يجري في غزة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، ولا يسمح حتى لموظفي بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي.



وقالت المنسقة في تصريحات صحفية: "في غزة، هناك أشخاص يتضورون جوعًا حتى الموت".



وأضافت: "يموت المرضى بسبب نقص الأدوية ومنع إدخال المستلزمات الطبية.. وأن ما يحدث ليس أزمة إنسانية فحسب، بل جريمة مستمرة تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا".



ودعت إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع. (سكاي نيوز عربية)