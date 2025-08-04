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عربي-دولي

70 شهيداً منذ الفجر.. و"أوكسفام" تحذّر من إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 00:02
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ما لا يقل عن 70 مواطنا، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية، استشهدوا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الأحد.
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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وشهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية استهدفت مجموعات من المدنيين خلال انتظارهم تسلّم مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 37 شخصا في مناطق متفرقة، بينهم 7 على الأقل في منطقة جنوبية قرب مدينة خان يونس، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر قرب محور موراغ.
 
وفي السياق، وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية ما يجري في غزة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، ولا يسمح حتى لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي.

وقالت المنسقة في تصريحات صحفية: "في غزة، هناك أشخاص يتضورون جوعًا حتى الموت".

وأضافت: "يموت المرضى بسبب نقص الأدوية ومنع إدخال المستلزمات الطبية.. وأن ما يحدث ليس أزمة إنسانية فحسب، بل جريمة مستمرة تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا".

ودعت إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع. (سكاي نيوز عربية)
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