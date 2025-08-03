Advertisement

عربي-دولي

لحظات مُرعبة.. حوت يُطيح بامرأة من قاربها (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1400301-638898881115805924.jpg
Doc-P-1400301-638898881115805924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وثّقت كاميرا لحظات مروعة لسيدة سقطت من قاربها قبالة شاطئ جيرسي، بعدما اصطدم حوت هائج بالقارب بقوة، ما أدى إلى قذفها في المياه المتلاطمة.

 
وخلال رحلتها في خليج بارنيغت بولاية نيوجيرسي الأميركية، اقترب قارب السيدة الصغير من حوت من فصيلة "المنك" كان يتخبط في المياه الضحلة، حيث كانت زعنفة الحوت وظهره يبرزان من تحت الماء في علامة واضحة على محنته. وأثار هذا الموقف ذعر الحوت حيث اندفع بعنف أسفل هيكل القارب، ما تسبب بانقلابه وقذف السيدة في الماء، لكن سرعان ما تم انقاذها وسحبها إلى برّ الأمان دون أن تُصاب بأي أذى.
Advertisement
 
 
 
كيم مانسيني، التي وثقت اللقطات عبر عدستها أكدت أن الحوت بدا في حالة من المعاناة قبل وصول القارب، ثم لاحقًا بدأ بالاندفاع تحت القارب... لقد كانت تجربة جنونية".

وأضافت أن الحوت بدا وكأنه يحاول يائسًا الوصول إلى مياه أكثر ضحالة، إلا أن التقارير أفادت بأنه نفق في نهاية المطاف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!
lebanon 24
04/08/2025 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مخدر "نفس الشيطان" في مترو لندن.. امرأة تروي تجربة مرعبة وتثير الذعر
lebanon 24
04/08/2025 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة من الجراد تُطيح بحفل زفاف!
lebanon 24
04/08/2025 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق سجين بالخطأ يطيح بنائبين
lebanon 24
04/08/2025 09:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:16 | 2025-08-04
02:13 | 2025-08-04
01:50 | 2025-08-04
01:34 | 2025-08-04
01:31 | 2025-08-04
01:24 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24