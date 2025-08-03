لحظات مُرعبة.. حوت يُطيح بامرأة من قاربها (فيديو)

وثّقت كاميرا لحظات مروعة لسيدة سقطت من قاربها قبالة شاطئ جيرسي، بعدما اصطدم حوت هائج بالقارب بقوة، ما أدى إلى قذفها في المياه المتلاطمة.





وخلال رحلتها في خليج بارنيغت بولاية نيوجيرسي الأميركية، اقترب قارب السيدة الصغير من حوت من فصيلة "المنك" كان يتخبط في المياه الضحلة، حيث كانت زعنفة وظهره يبرزان من تحت الماء في علامة واضحة على محنته. وأثار هذا الموقف ذعر الحوت حيث اندفع بعنف أسفل هيكل القارب، ما تسبب بانقلابه وقذف السيدة في الماء، لكن سرعان ما تم انقاذها وسحبها إلى برّ الأمان دون أن تُصاب بأي أذى.

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كيم مانسيني، التي وثقت اللقطات عبر عدستها أكدت أن الحوت بدا في حالة من المعاناة قبل وصول القارب، ثم لاحقًا بدأ بالاندفاع تحت القارب... لقد كانت تجربة جنونية".



وأضافت أن الحوت بدا وكأنه يحاول يائسًا الوصول إلى مياه أكثر ضحالة، إلا أن التقارير أفادت بأنه نفق في نهاية المطاف. (روسيا اليوم)