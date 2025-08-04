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عربي-دولي

لبحث وضع الأسرى في غزة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً الثلاثاء

Lebanon 24
04-08-2025 | 00:37
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أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أمس الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الأسرى في غزة. 
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وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لأسيرين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما صدمة في إسرائيل.

وقال دانون إن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للأسرى في غزة".

وأفادت حركتا حماس والجهاد بأن الغرض من نشر المقاطع المصورة للأسرى الإسرائيليين هو تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وفرضت إسرائيل قيودا مشددة على دخول المساعدات إلى غزة، في حين تفيد وكالات أممية وهيئات إغاثة ومحللون بأن معظم المساعدات التي تدخل إما يتم نهبها من قبل عصابات أو الاستيلاء عليها بطرق أخرى وسط الفوضى بدون أن تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير "الطعام" و"العلاج الطبي" للأسرى الإسرائيليين في غزة.

من جانبها، أبدت كتائب القسام استعدادها للتعامل بإيجابية "مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو"، ولكن بشرط فتح ممرات إنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى القطاع.

وأكدت كتائب القسام أنها "لا تتعمد تجويع الأسرى"، لافتة إلى أن الأسرى الإسرائيليين الأحياء "يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار".(العربية)

 
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