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بعد اكثر من 3 ايام من البحث.. العثور على جثث العمال العالقين داخل منجم في تشيلي

Lebanon 24
04-08-2025 | 00:47
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قال أحد ممثلي الادعاء في تشيلي اليوم الأحد إن العمال الخمسة العالقين داخل منجم إل تينينتي للنحاس التابع لشركة كوديلكو لقوا حتفهم، وذلك بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من فتح ممرات تحت الأرض طولها 24 مترا في أعقاب انهيارها بسبب هزة عنيفة الأسبوع الماضي.
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وقال ممثل الادعاء أكيليس كوبيو إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة العامل الخامس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى ستة بينهم شخص لقي حتفه لحظة وقوع الحادث مساء الخميس.

وأعلنت الشركة أمس السبت العثور على جثة أحد العمال العالقين قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على ثلاثة آخرين اليوم الأحد. ولم تصدر الشركة بعد تعليقا بشأن العامل الخامس.
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