اختراق إيراني خطير يكشف هوية طيارة إسرائيلية وعائلتها

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في "خرق خطير لأمن "، كشفت عن بيانات سرية تتعلق بقائدة طائرة مقاتلة تعمل في سلاح الجو ، بحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

وعرض التلفزيون الرسمي ، وفق الصحيفة ، بيانات شخصية وصوراً لطيارة في سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك ضمن تقرير مرئي، نشره عبر موقعه الإلكتروني، حيث تضمن رتبة الطيارة ورقم السرب الذي تخدم فيه، كما عُرضت صور لزوجها وأطفالها خلال المقطع.



ولا يزال من غير الواضح كيف حصلت السلطات على الصور والمعلومات، كما تقول الصحيفة.



وكانت إيران قد أعلنت في 7 حزيران الماضي، أنها حصلت على كمية كبيرة من البيانات السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمشاريع والمرافق النووية الإسرائيلية.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي حينها عن مصادر استخباراتية قولها، إن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات "الاستراتيجية والحساسة" التي تخص إسرائيل، بما في ذلك الخطط والمرافق النووية.



وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن العملية المذكورة نُفذت ، لكن تقديم المعلومات تأخر بسبب الحجم الكبير للمواد، والحاجة إلى ضمان نقلها بشكل آمن إلى إيران، مشيراً إلى أن الوثائق قيد الدراسة وسيتم إطلاع الجمهور عليها. (ارم نيوز)