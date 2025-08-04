قطر: دعم الكهرباء في سوريا بداية لسلسلة من المبادرات

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أكد القائم بأعمال السفارة في ، عبد الله آل محمود، أنّ مبادرة قطر لدعم قطاع الكهرباء السوري من خلال تمويل مشروع ضخ الأذربيجاني عبر إلى لم تكن مجرد دعم مالي، بل خطوة استراتيجية إنسانية تستهدف تحسين ظروف حياة الشعب السوري من جهة، وتعزيز الشراكات الإقليمية ذات الطابع البنّاء من جهة أخرى.وقال آل محمود لوكالة الأنباء “سانا” إنّ هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً أنّ هذه المبادرة ستكون نموذجاً في خدمة سوريا وشعبها، وبدايةً لسلسلة من المبادرات التنموية المُعزِّزة للبنية التحتية الحيوية في القريب.