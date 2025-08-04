روسيا تواصل التقدم غرب اوكرانيا.. ومقتل مدنيين في زابوريجيا

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قال الحاكم المحلي إن هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة زابوريجيا في اليوم الأحد، في الوقت الذي تواصل فيه قوات تقدمها البطيء غربا على طول خط مع أوكرانيا البالغ طوله 1000 كيلومتر.وقال الحاكم إيفان فيدوروف على تطبيق تيليجرام للرسائل إن الأشخاص الثلاثة قُتلوا في الهجوم الذي شنته روسيا نهارا على بلدة ستيبنوهرسك. وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير منازل.ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير على نحو مستقل.وفي كاميانسكي، وهي بلدة تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوبي ستيبنوهرسك على نهر دنيبرو في منطقة زابوريجيا، قال متحدث عسكري أمس السبت إن القوات متمسكة بمواقعها على الرغم من المحاولات الروسية للسيطرة عليها.وجاءت تصريحات فيدوروف وسط تقارير في الأيام الأخيرة عن تحرك عسكري روسي جديد في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.وقال الأوكراني إن القوات الروسية تغير تكتيكاتها، مستخدمة وحدات تخريب أصغر في محاولة للمضي قدما في حملتها عبر منطقة دونيتسك الشرقية.وركزت القوات الروسية حملتها على أجزاء من منطقة دونيتسك، لا سيما منطقة بوكروفسك اللوجستية التي تتعرض لهجوم روسي منذ أشهر.