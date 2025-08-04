حرب المسيّرات مستمرة.. روسيا تدمر 18 مسيرة أوكرانية

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تفصيلا، أفادت ، اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال ساعات الليل.



وأضافت الوزارة أن 7 طائرات مسيرة دُمرت فوق كوبان، و4 في فورونيج، و2 في ، و5 أخرى فوق مياه . تتواصل حرب المسيرات بين وأوكرانيا، حيث أعلنت روسيا تدمير 18 مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما تسبب استهداف لمنطقة فولغوغراد باندلاع حريق في محطة قطارات في المنطقة.تفصيلا، أفادت ، اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال ساعات الليل.وأضافت الوزارة أن 7 طائرات مسيرة دُمرت فوق كوبان، و4 في فورونيج، و2 في ، و5 أخرى فوق مياه .

من ناحيتها، قالت ، اليوم الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.



وقالت إدارة المنطقة على تطبيق ، نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان بالقرب من محطة قطار أرشيدا.



وقالت الإدارة "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".