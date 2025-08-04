15 عاما.. محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارَيْن يمنيَيْن

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أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن بحارين يمنيين اثنين، لا يزالان محتجزين في السجون ، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي.وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني".وفي رسالة إلى اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة إلى تحرك فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة.