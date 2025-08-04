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عربي-دولي
15 عاما.. محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارَيْن يمنيَيْن
Lebanon 24
04-08-2025
|
01:31
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أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن بحارين يمنيين اثنين، لا يزالان محتجزين في السجون
الإيرانية
، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي.
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وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما:
محمود وحيد
ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني".
وفي رسالة إلى
وزير الخارجية
اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة
اليمنية
إلى تحرك
دبلوماسي
فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة.
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