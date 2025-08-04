كانت تبث دعاية ضد بيونغ يانغ.. سيول تزيل مكبرات صوت على طول الحدود

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وقالت الجنوبية إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه على طول الحدود. أعلنت أنها ستزيل مكبرات الصوت، التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد، اعتبارا من الاثنين، نقلا عن وكالة "يونهاب".وقالت الجنوبية إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه على طول الحدود.

وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين من دون التأثير على جاهزية الجيش.