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كانت تبث دعاية ضد بيونغ يانغ.. سيول تزيل مكبرات صوت على طول الحدود

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:34
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستزيل مكبرات الصوت، التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد، اعتبارا من الاثنين، نقلا عن وكالة "يونهاب".
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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه بيونغ يانغ على طول الحدود.
وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين من دون التأثير على جاهزية الجيش.
 
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