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أولمرت: لقد أصبحنا دولة منبوذة

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:50
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قال رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين في حكومته "يستخدمون معاداة السامية للدفاع عن أنفسهم ضد اتهام مبرر باستخدام القوة المفرطة".
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وأضاف أولمرت في تصريح لصحيفة "بولتييكو": "تعد تهمة معاداة السامية سلاحا تستخدمه حكومة متعالية، نتنياهو والآخرون في الائتلاف يستخدمون هذه التهمة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات المبررة باستخدام القوة المفرطة".

وتابع قائلاً: "يعد اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب أمرا سخيفا، لا سيما وأن كليهما ساعدا في اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران على إسرائيل في نيسان الماضي".

وأشار أولمرت إلى أن "نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية لا يلومون إلا أنفسهم" مع إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا اعترافها بدولة فلسطين في الخريف".

وقال للصحيفة: "هناك فجوة متزايدة الاتساع بين الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس بحق الإسرائيليين في 7 تشرين الأول، وما نرتكبه الآن بحق الفلسطينيين، لقد أصبحنا دولة منبوذة".

وتابع معربا عن أسفه: "نتنياهو على خلاف مع بعض أشد حلفاء إسرائيل، حتى أنه أثار قلق ألمانيا". (روسيا اليوم)
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