أولمرت: لقد أصبحنا دولة منبوذة

قال رئيس وزراء السابق إيهود أولمرت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين في حكومته "يستخدمون معاداة السامية للدفاع عن أنفسهم ضد اتهام مبرر باستخدام القوة المفرطة".

Advertisement

وأضاف أولمرت في تصريح لصحيفة "بولتييكو": "تعد تهمة معاداة السامية سلاحا تستخدمه حكومة متعالية، نتنياهو والآخرون في الائتلاف يستخدمون هذه التهمة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات المبررة باستخدام القوة المفرطة".



وتابع قائلاً: "يعد اتهام إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب أمرا سخيفا، لا سيما وأن كليهما ساعدا في اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إسرائيل في نيسان الماضي".



وأشار أولمرت إلى أن "نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية لا يلومون إلا أنفسهم" مع إعلان وفرنسا وكندا اعترافها بدولة فلسطين في الخريف".



وقال للصحيفة: "هناك فجوة متزايدة الاتساع بين الفظائع المروعة التي ارتكبتها بحق الإسرائيليين في 7 تشرين الأول، وما نرتكبه الآن بحق ، لقد أصبحنا دولة منبوذة".



وتابع معربا عن أسفه: "نتنياهو على خلاف مع بعض أشد حلفاء إسرائيل، حتى أنه أثار قلق ألمانيا". (روسيا اليوم)