قبالة اليمن.. غرق 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات

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وصرح عبدالستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوكالة أسوشييتد برس، بأن القارب الذي كان على متنه 154 مهاجرا إثيوبيا، انقلب قبالة سواحل محافظة أبين، اليمن. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة مقتل 68 مهاجرا ، وفقدان 74 آخرين، بعد انقلاب قاربهم، الأحد، في المياه قبالة سواحل اليمن.وصرح عبدالستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوكالة أسوشييتد برس، بأن القارب الذي كان على متنه 154 مهاجرا إثيوبيا، انقلب قبالة سواحل محافظة أبين، اليمن.

وقال إيسويف إن 12 مهاجرا نجوا من حادث غرق القارب، مضيفا أن الأمواج جرفت جثث 54 مهاجرا إلى شاطئ مديرية خنفر ، فيما تم العثور على 14 آخرين متوفين في موقع مختلف، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة أحد المستشفيات.



وأفاد مصدر في شرطة أبين لوكالة فرانس برس أن "القارب كان متجها إلى سواحل المحافظة"، موضحا أن "قوارب التهريب دائما تصل إلى مناطقنا ونعاني من ذلك".