في بنغازي.. منع نواب غرب ليبيا من حضور جلسة البرلمان



Advertisement

وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار ، ستخصص 64 مليارا منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و54.6 لباب الدعم. يعقد ، الاثنين، جلسة عامة في مدينة شرق البلاد، لمناقشة قانون الميزانية المخصصّة لحكومة الاستقرار بقيادة لهذا العام، في ظلّ وضع اقتصادي، ومالي متأزم وانقسام سياسي ومؤسساتي.وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار ، ستخصص 64 مليارا منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و54.6 لباب الدعم.

غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد عرقلة سفر نواب من من إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح ، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر للمشاركة في الجلسة.