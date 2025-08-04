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في بنغازي.. منع نواب غرب ليبيا من حضور جلسة البرلمان

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:48
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يعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة في مدينة بنغازي شرق البلاد، لمناقشة قانون الميزانية المخصصّة لحكومة الاستقرار بقيادة أسامة حماد لهذا العام، في ظلّ وضع اقتصادي، ومالي متأزم وانقسام سياسي ومؤسساتي.
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وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار دينار، ستخصص 64 مليارا منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و54.6 لباب الدعم.
غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد عرقلة سفر نواب من المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر مطار معيتيقة للمشاركة في الجلسة.
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