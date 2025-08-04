منذ طوفان الأقصى.. كم بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة؟

أظهر تقرير فلسطيني، الأحد، أن اعتقلت نحو 18 ألفاً و500 فلسطيني في المحتلة، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.

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وصدر التقرير عن ثلاث جهات هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الرقم يشمل من أبقى جيش على اعتقالهم، ومَن أُفرج عنهم لاحقاً.



إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية الماضي نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة (الانتفاضة الثانية) عام 2000.



كذلك، أفاد ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف النساء إلى نحو 570، بينما لا تشمل هذه المعطيات عدد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.



ووثق التقرير ارتفاع حالات الاعتقال في صفوف الأطفال بالضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1500.



كذلك، بلغ عدد المعتقلين من الصحفيين أكثر من 194، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال، بحسب التقرير. (الجزيرة نت)