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عربي-دولي

منذ طوفان الأقصى.. كم بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:06
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أظهر تقرير فلسطيني، الأحد، أن إسرائيل اعتقلت نحو 18 ألفاً و500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.
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وصدر التقرير عن ثلاث جهات هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الرقم يشمل من أبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتقالهم، ومَن أُفرج عنهم لاحقاً.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية تموز الماضي نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000.

كذلك، أفاد ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف النساء إلى نحو 570، بينما لا تشمل هذه المعطيات عدد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.

ووثق التقرير ارتفاع حالات الاعتقال في صفوف الأطفال بالضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1500.

كذلك، بلغ عدد المعتقلين من الصحفيين أكثر من 194، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال، بحسب التقرير. (الجزيرة نت)
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