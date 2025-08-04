28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن غزة و "الخسائر" هناك.. بماذا اعترف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً قالت فيه إن
إسرائيل
مُنيت بخسارة مزودجة، إذ خسرت
الساحة الدولية
ومصير الأسرى المُحتجزين لدى حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
الفلسطينيّ.
Advertisement
وفي مقالها ضمن الصحيفة، تحدثت خبيرة القانون الدوليّ والمفاوضات في جامعة رايخمان، دانا وولف، عن التأثيرات العميقة التي تُخلّفها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة على مكانة إسرائيل الدولية، فأشارت إلى أنَّ "الحرب المستمرة تُضعف قوتها التفاوضية وتعزّز من عزلتها السياسية والقانونية".
وولف ذكرت أنَّ إسرائيل غير قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية في غزة، الأمر الذي يهز صورتها لدى
المجتمع الدولي
ويضعها في موقع المسؤول عن معاناة السكان هناك، رغم أنها هي التي تسيطر على القطاع.
في الوقت ذاته، لفتت وولف إلى أنَّ "الهدنات الإنسانية التي أعلنتها
تل أبيب
والمتمثلة بوقف إطلاق نار مؤقت لـ10 ساعات يومياً، لم تُساهم في تحسين صورتها دولياً، بل أصبحت ورقة تُستخدم ضدها في المحافل القانونية، وأبرزها دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة في لاهاي".
وولف اعتبرت أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "حماس" تسعى لتقويض شرعية إسرائيل من خلال استغلال المعاناة الإنسانية.
أيضاً، وجدت وولف أنَّ الهدنات المؤقتة من دون مقابل فعلي، كإطلاق سراح الرهائن، تمنح الحركة
الفلسطينية
نقاط قوة غير متوقعة، وتُظهر هشاشة الموقف
الإسرائيلي
، داعية في الختام إلى "استعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب من خلال اتفاق شامل سياسي الطابع".
كذلك، شدّدت وولف على ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مدعومة من دول عربية معتدلة، مؤكدة أن أي بديل آخر سيكون في مصلحة حماس ويُفاقم من عزلة إسرائيل الدولية.
مواضيع ذات صلة
بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ
04/08/2025 23:11:19
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
04/08/2025 23:11:19
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
04/08/2025 23:11:19
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "اليونيفيل".. هذا ما تقرر بين "حزب الله" و "حركة أمل"
Lebanon 24
بشأن "اليونيفيل".. هذا ما تقرر بين "حزب الله" و "حركة أمل"
04/08/2025 23:11:19
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
Lebanon 24
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
16:00 | 2025-08-04
04/08/2025 04:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته
Lebanon 24
روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته
15:50 | 2025-08-04
04/08/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان يمكن إنقاذهم".. عائلات الرهائن تتهم حكومة نتنياهو بتعمد إفشال الصفقات
Lebanon 24
"كان يمكن إنقاذهم".. عائلات الرهائن تتهم حكومة نتنياهو بتعمد إفشال الصفقات
15:47 | 2025-08-04
04/08/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين.. سلب ونهب وتأخير متعمد للمساعدات
Lebanon 24
الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين.. سلب ونهب وتأخير متعمد للمساعدات
15:38 | 2025-08-04
04/08/2025 03:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في محاولة لكسر الحصار.. أسطول إنساني مدني يستعد للإبحار إلى غزة
Lebanon 24
في محاولة لكسر الحصار.. أسطول إنساني مدني يستعد للإبحار إلى غزة
15:35 | 2025-08-04
04/08/2025 03:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
14:28 | 2025-08-04
04/08/2025 02:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-08-04
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
15:50 | 2025-08-04
روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته
15:47 | 2025-08-04
"كان يمكن إنقاذهم".. عائلات الرهائن تتهم حكومة نتنياهو بتعمد إفشال الصفقات
15:38 | 2025-08-04
الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين.. سلب ونهب وتأخير متعمد للمساعدات
15:35 | 2025-08-04
في محاولة لكسر الحصار.. أسطول إنساني مدني يستعد للإبحار إلى غزة
15:35 | 2025-08-04
إيران تحكم بسجن بحارين يمنيين 15 عاماً.. وغرامة بالملايين لإخلاء سبيلهما!
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 23:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24