38% فقط من الألمان مستعدون للقتال من أجل وطنهم.. هذا ما كشفه استطلاع حديث

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بيّن استطلاع حديث للرأي أن واحدا فقط من بين كل 6 ألمان مستعد لحمل السلاح دون تردد من أجل الدفاع عن بلده في حال نشوب صراع عسكري.وكشف ، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة صحف "دويتشلاند" الإعلامية، أن 16% من المشاركين قالوا إنهم سيقاتلون "بالتأكيد"، بينما قال 22% إنهم سيفعلون ذلك "على الأرجح".وأكدت أغلبية واضحة بلغت 59% أنهم "على الأرجح" لن يكونوا مستعدين أو "بالتأكيد" لن يكونوا مستعدين للدفاع عن بالسلاح في حال تعرضها لهجوم. وترتفع هذه النسبة بين النساء إلى 72%.في الوقت نفسه، قال أكثر من ربع المشاركين (27%) إنهم يعتبرون أن وقوع هجوم عسكري على ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة أمر محتمل للغاية أو محتمل إلى حد ما.وأعرب 59% من المشاركين عن اعتقادهم بأنه من المرجح أن تضطر ألمانيا لتقديم مساعدة عسكرية لدولة أخرى عضو في " " بموجب التزاماتها الدفاعية المشتركة خلال تلك الفترة.شمل الاستطلاع 1000 ألماني خلال يومي 28 و29 الماضي، وسط نقاش محتدم حول جاهزية البلاد الدفاعية.(سكاي نيوز)