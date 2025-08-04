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عربي-دولي

38% فقط من الألمان مستعدون للقتال من أجل وطنهم.. هذا ما كشفه استطلاع حديث

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:41
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بيّن استطلاع حديث للرأي أن واحدا فقط من بين كل 6 ألمان مستعد لحمل السلاح دون تردد من أجل الدفاع عن بلده في حال نشوب صراع عسكري.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة صحف "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، أن 16% من المشاركين قالوا إنهم سيقاتلون "بالتأكيد"، بينما قال 22% إنهم سيفعلون ذلك "على الأرجح".
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وأكدت أغلبية واضحة بلغت 59% أنهم "على الأرجح" لن يكونوا مستعدين أو "بالتأكيد" لن يكونوا مستعدين للدفاع عن ألمانيا بالسلاح في حال تعرضها لهجوم. وترتفع هذه النسبة بين النساء إلى 72%.

في الوقت نفسه، قال أكثر من ربع المشاركين (27%) إنهم يعتبرون أن وقوع هجوم عسكري على ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة أمر محتمل للغاية أو محتمل إلى حد ما.

وأعرب 59% من المشاركين عن اعتقادهم بأنه من المرجح أن تضطر ألمانيا لتقديم مساعدة عسكرية لدولة أخرى عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بموجب التزاماتها الدفاعية المشتركة خلال تلك الفترة.

شمل الاستطلاع 1000 ألماني خلال يومي 28 و29 تموز الماضي، وسط نقاش محتدم حول جاهزية البلاد الدفاعية.(سكاي نيوز)
 
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