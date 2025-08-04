عن اتفاقية شراكة مع روسيا... هذا ما أعلنته قناة السويس

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صرّح رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن هيئة قناة السويس تأمل في إبرام اتفاقية شراكة مع .وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية".وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة.وبدأت المفاوضات الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر آب من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفي هكتار، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه " " وغربي سيطلق عليه "سان بطرسبورغ"، و سيتم تسمية الأراضي بين المنطقتين "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.