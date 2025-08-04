Advertisement

إقتصاد

عن اتفاقية شراكة مع روسيا... هذا ما أعلنته قناة السويس

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1400469-638899090994403921.jpg
Doc-P-1400469-638899090994403921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرّح رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن هيئة قناة السويس تأمل في إبرام اتفاقية شراكة مع روسيا.
Advertisement

وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية".

وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر آب من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفي هكتار، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.

وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو" وغربي سيطلق عليه "سان بطرسبورغ"، و سيتم تسمية الأراضي بين المنطقتين "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
مواضيع ذات صلة
قناة السويس: الملاحة في القناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بالبحر الأحمر
lebanon 24
04/08/2025 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري عن رئيس هيئة قناة السويس: عدد السفن التي تمر يوميا انخفض لنحو 35 مقارنة بـ75 أو 80 قبل تصاعد الأزمة
lebanon 24
04/08/2025 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
lebanon 24
04/08/2025 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: فقدنا 50؜% من حركة التشغيل اليومية بسبب التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في البحر الأحمر
lebanon 24
04/08/2025 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:39 | 2025-08-04
12:00 | 2025-08-04
11:51 | 2025-08-04
11:35 | 2025-08-04
11:14 | 2025-08-04
11:00 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24