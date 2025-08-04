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عربي-دولي

إليكم ترتيب اللغة العربية بينها.. تعرفوا إلى أكثر 10 لغات انتشاراً في العالم

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:00
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كشف موقع "إثنولوج: لغات العالم" أن هناك 7159 لغة مستخدمة حول العالم، مشيراً إلى أن اللغات نفسها تمرّ بحالة دائمة من التغير، إذ أنها كيانات حية وديناميكية تعكس المجتمعات التي تستخدمها كما أنها تتأثر بتقلبات عالمنا سريع التحول.
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 ويُعد "إثنولوج" مرجعاً عالمياً شاملاً، يُقدّم معلومات وإحصاءات دقيقة عن جميع اللغات الحية المعروفة، وهو مشروع بحثي مستمر منذ عام 1951 بمساهمة مئات اللغويين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
 
ومؤخراً، نشر الموقع تقريراً يُبرز أكثر اللغات استخداماً في العالم لعام 2025، ويأخذ في الاعتبار المتحدثين باللغات الأولى والثانية والثالثة.. فأي لغات جاءت في الصدارة وماذا عن مرتبة اللغة العربية؟
 
 
- عدد الذين يتحدثون بها: أكثر من 1.528 مليار نسمة
 
2- الماندرين الصينية
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 1.184 مليار نسمة
 
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 609.1 مليون نسمة
 
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 558.5 مليون نسمة
 
5- العربية الفصحى
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 334.8 مليون نسمة
 
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 311.9 مليون نسمة
 
7- البنغالية
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 284.3 مليون نسمة
 
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 266.6 مليون نسمة
 
9- الروسية
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 253.4 مليون نسمة
 
10- الإندونيسية
 
- عدد الذين يتحدثون بها: 252.4 مليون نسمة
 
(CNN)
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