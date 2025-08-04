بشأن فلسطين... ماذا طلب نواب أميركيّون من ترامب؟

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "أكثر من عشرة أعضاء من في مجلس النواب الأميركيّ، وقعوا على رسالة تحثّ على الاعتراف بدولة ، وأنّ نائباً واحداً على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يُؤيّد إقامة دولة فلسطينية".

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