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عربي-دولي

بشأن فلسطين... ماذا طلب نواب أميركيّون من ترامب؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:14
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركيّ، وقعوا على رسالة تحثّ إدارة الرئيس دونالد ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين، وأنّ نائباً واحداً على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يُؤيّد إقامة دولة فلسطينية".
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