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عربي-دولي

فيديوهات لحسني مبارك وياسر عرفات تثير جدلاً.. ما قصتها؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:12
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أشعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك تفاعلاً، الاثنين، بمنشورات ومقاطع فيديو نشرها لوالده الراحل، وهو يتحدث عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، ورده على "اتهامات إسرائيل لمصر بتسهيل تهريب البضائع والسلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق".
 
 
وأعاد علاء مبارك نشر مقطع فيديو شاركه في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، لوالده الراحل، وعلّق عليه بالقول: "الرئيس مبارك رحمة الله عليه يرافق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلي داخل قطاع غزة لأول مرة بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي في تموز 1994".


وكتب علاء مبارك تعليقاً على الفيديو: "حتى لا ننسى دور مصر".
 
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وأعاد علاء مبارك نشر مقطع فيديو لوالده وهو يتحدث عن "اتهامات إسرائيل لمصر بشأن تهريب البضائع والسلاح لقطاع غزة".
 
 
وقال حسني مبارك في مقطع الفيديو: "لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب عبر الأنفاق، وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار، وأقول إن تهريب البضائع هو نتيجة الحصار، وإن الاتفاق الإسرائيلي- الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء، أقول إننا كأي دولة مسؤولة قادرون على تأمين حدودنا".


وعلق نجل الرئيس المصري الراحل على الفيديو بقوله: "لا يمكن لأحد إنكار دور مصر في دعم القضية الفلسطينية".
 
 
كذلك، أعاد علاء مبارك نشر مقطع فيديو سابق لوالده الراحل وهو يتحدث عن "التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة المصرية، خلال الحروب مع إسرائيل".


وعلق علاء مبارك على مقطع الفيديو ناقلاً ما ذكره مبارك في المقطع: "تاريخ الحروب مع إسرائيل يجب أن يدرس للشباب بكل التفاصيل من خلال مناهج التعليم حتى (يعرف كل شاب إيه اللي عملته قواته المسلحة وما قدمته من تضحيات)".
 
 
 
 
 
 
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