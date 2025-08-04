فيديوهات لحسني مبارك وياسر عرفات تثير جدلاً.. ما قصتها؟

لا يمكن لأحد إنكار دور مصر في دعم القضية الفلسطينية . https://t.co/6C3hgsV05X
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 4, 2025
لا يمكن لأحد إنكار دور مصر في دعم القضية الفلسطينية . https://t.co/6C3hgsV05X
تاريخ الحروب مع إسرائيل يجب ان يدرس للشباب بكل التفاصيل من خلال مناهج التعليم حتى "يعرف كل شاب ايه اللي عملته قواته المسلحة وما قدمته من تضحيات" ؛ اعتراف ديان وكيسنجر بالهزيمة . https://t.co/cvlA0mo1AR
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 4, 2025
تاريخ الحروب مع إسرائيل يجب ان يدرس للشباب بكل التفاصيل من خلال مناهج التعليم حتى "يعرف كل شاب ايه اللي عملته قواته المسلحة وما قدمته من تضحيات" ؛ اعتراف ديان وكيسنجر بالهزيمة . https://t.co/cvlA0mo1AR
حتى لا ننسى دور مصر . https://t.co/uQgogBnlLL
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 4, 2025
حتى لا ننسى دور مصر . https://t.co/uQgogBnlLL