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إقتصاد
في 4 دول عربيّة... كم تراجعت مشتريات الذهب؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
06:55
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تراجعت مشتريات المستهلكين للذهب في
السعودية
خلال الربع الثاني إلى 14.6 طن مقابل 17.5 طن في الربع عينه من العام الماضي.
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أما في مصر، فتراجعت مشتريات
الذهب
إلى 11.5 طن، مقابل 14.4 طن في الربع الثاني من 2024.
كذلك، انخفضت مشتريات المستهلكين للذهب في
الإمارات
إلى 11.8 طن، مقابل 12.5 طن في الربع الثاني.
وفي يتعلّق بالمستهلكين في
الكويت
، فقد تراجعت مشتريات الذهب إلى 4.6 طن، مقابل 4.7 طن في الربع الثاني. (العربية)
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