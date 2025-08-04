في 4 دول عربيّة... كم تراجعت مشتريات الذهب؟

تراجعت مشتريات المستهلكين للذهب في خلال الربع الثاني إلى 14.6 طن مقابل 17.5 طن في الربع عينه من العام الماضي.

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أما في مصر، فتراجعت مشتريات إلى 11.5 طن، مقابل 14.4 طن في الربع الثاني من 2024.





كذلك، انخفضت مشتريات المستهلكين للذهب في إلى 11.8 طن، مقابل 12.5 طن في الربع الثاني.



وفي يتعلّق بالمستهلكين في ، فقد تراجعت مشتريات الذهب إلى 4.6 طن، مقابل 4.7 طن في الربع الثاني. (العربية)