عن غزة.. نداء من منظمة "الصليب الأحمر"

قال منسق الاتصالات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشبكة "CNN"، الاثنين، إن المنظمة بحاجة إلى وقف إطلاق نار لتتمكن من إيصال المساعدات إلى الرهائن المحتجزين في غزة.



وجاء ذلك بعدما اتهم ، بنيامين حركة " " بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وطلب من الدولي توفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في غزة، بعدما اشتعل الغضب الشعبي بسبب مقاطع فيديو دعائية تُظهر رهينتين إسرائيليتين يعانيان من الهزال.

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وقال جاكوب كورتزر لشبكة CNN: "منذ بداية هذه الأزمة، أوضحنا بشكل علني ولأطراف النزاع سرا أننا جاهزون ومستعدون للقيام بهذه الزيارات". وأضاف: "الأمر المهم بالنسبة لنا للقيام بهذه الزيارة هو تهيئة البيئة المناسبة". وجاء ذلك بعدما اتهم ، بنيامين حركة " " بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وطلب من الدولي توفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في غزة، بعدما اشتعل الغضب الشعبي بسبب مقاطع فيديو دعائية تُظهر رهينتين إسرائيليتين يعانيان من الهزال.وقال جاكوب كورتزر لشبكة CNN: "منذ بداية هذه الأزمة، أوضحنا بشكل علني ولأطراف النزاع سرا أننا جاهزون ومستعدون للقيام بهذه الزيارات". وأضاف: "الأمر المهم بالنسبة لنا للقيام بهذه الزيارة هو تهيئة البيئة المناسبة".



وأكد كورتزر إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحاجة إلى السماح لها بإمكانية الوصول إلى الرهائن لتقديم العلاج لهم، لأنهم لا يعرفون مكان احتجازهم في الوقت الحالي.



وأوضح: "للأسف، لم يُمنح لنا هذا الوصول حتى الآن. لذا، ما نطلبه، وما قلناه باستمرار للأطراف نفسها، هو: التوصل إلى اتفاق، دعونا ننجز هذا العمل المهم. لأنه، كما نرى، حياة الناس تعتمد على ذلك".



وقال كورتزر: "تحتاج اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التأكد من أن موظفيها سيكونون آمنين عند زيارتهم لقطاع غزة"، حيث لا تزال الظروف الأمنية "صعبة للغاية".



وأضاف: "ما قلناه بشأن هذا وحول الوضع الإنساني الأوسع، هو أننا بحاجة إلى مساحة للعمل. نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية، ونحن بحاجة إلى ضمانات حتى نتمكن بعد ذلك من تحديد مكان وكيفية التحرك".





وانضم عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى مسيرة في ، مساء السبت - بعضهم يحمل لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الحرب" و"لا تتركوا أحدا وراءكم" - مطالبين نتنياهو بالتوصل إلى صفقة من شأنها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني الأسبوع الماضي الرهينتين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي في حالة هزيلة بشكل واضح - وهي صور أثارت رد فعل حادا في الداخل والخارج.



وقالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأراضي المحتلة"، الأحد، إنها شعرت بـ"الصدمة" من مقاطع الفيديو، وحثت على "إنهاء هذا الوضع المزري".



كما أدان العديد من قادة العالم مقاطع فيديو الرهينتين الإسرائيليتين، حيث وصفها بأنها "لا تُطاق"، بينما قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الصور "تُظهر أنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".

وقال مكتب نتنياهو، الأحد، إن رئيس الوزراء تحدث مع جوليان ليريسون، رئيس بعثة الصليب الأحمر في المنطقة، لطلب "مشاركته في توفير الغذاء والرعاية الطبية فوراً للرهائن".



كذلك، كرر المكتب نفي نتنياهو لانتشار المجاعة في القطاع، على الرغم من تحذير وكالة الأمن الغذائي المدعومة من هذا الأسبوع من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة" بدأ يتكشف في غزة.



وكانت حماس أعلنت استعدادها "للتعامل بإيجابية" مع أي طلب من الصليب الأحمر لتوصيل الغذاء والدواء للرهائن، ولكن بشرط فتح ممرات إنسانية في غزة.



ووصف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صور الرهينتين بأنها تمثل "رداً حاسماً على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة".