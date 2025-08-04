حادثة غريبة... نقلت طفلة داخل حقيبة في نيوزيلندا!

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وُجّهت لمرأة تبلغ من العمر 27 عاماً تهمة إساءة معاملة طفل، بعدما أوقفتها الشرطة النيوزيلندية، بسبب نقلها طفلة داخل ، على متن حافلة في منطقة نورثلاند شمال البلاد.وتُعاني الطفلة من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تصب بأذى جسدي، وقد تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة لها. (روسيا اليوم)