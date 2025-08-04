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عربي-دولي

حادثة غريبة... نقلت طفلة داخل حقيبة في نيوزيلندا!

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:26
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وُجّهت لمرأة تبلغ من العمر 27 عاماً تهمة إساءة معاملة طفل، بعدما أوقفتها الشرطة النيوزيلندية، بسبب نقلها طفلة داخل حقيبة سفر، على متن حافلة في منطقة نورثلاند شمال البلاد.
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وتُعاني الطفلة من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تصب بأذى جسدي، وقد تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة لها. (روسيا اليوم)

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