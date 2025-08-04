بعد قرار ترامب بنشر غواصتين نوويتين... كيف علّق الكرملين؟

Advertisement

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أن الغواصات الأميركية في مهمة قتالية بالفعل وهي عملية مستمرة.. هذه الغواصات تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات ".وأضاف: "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".من جهة أخرى، كشف بيسكوف أن: "جهود الوساطة الأميركية بشأن الحرب في مهمة جدا"، مشيرا إلى أن قد يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هذا الأسبوع.وأوضح: "تسعدنا دائما رؤية السيد ويتكوف في . ويسعدنا دائما التواصل معه، ونعتبره مهما وذا معنى ومفيدا للغاية".