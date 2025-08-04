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عربي-دولي

بعد قرار ترامب بنشر غواصتين نوويتين... كيف علّق الكرملين؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:05
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أصدر الكرملين اليوم الاثنين، تصريحًا ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أن الغواصات الأميركية في مهمة قتالية بالفعل وهي عملية مستمرة.. هذه الغواصات تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات ترامب".


وأضاف: "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".


من جهة أخرى، كشف بيسكوف أن: "جهود الوساطة الأميركية بشأن الحرب في أوكرانيا مهمة جدا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هذا الأسبوع.


وأوضح: "تسعدنا دائما رؤية السيد ويتكوف في موسكو. ويسعدنا دائما التواصل معه، ونعتبره مهما وذا معنى ومفيدا للغاية".
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