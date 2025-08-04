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عربي-دولي

الخارجية الفلسطينيّة تُوجّه نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:41
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وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية نداء عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بـ"التحرّك لوقف الحرب في قطاع غزة".
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ودعت الخارجية مجلس الأمن إلى "اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين".
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