بوتين لنتنياهو: وحدة سوريا خط أحمر.. وروسيا مستعدة للوساطة بشأن إيران

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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أجرى اتصالاً هاتفياً جديداً مع بنيامين نتنياهو، هو الثاني خلال أسبوع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.وأوضح بيان الكرملين أن بوتين شدد خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي "، مع ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي في عبر احترام حقوق جميع المكونات العرقية والدينية للشعب السوري.وفي ما يتعلق بالتصعيد بين وإسرائيل، أكد الجانب الروسي استعداده لبذل أقصى الجهود في تسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج ، في إشارة إلى محاولة لعب دور الوسيط في مواجهة الخطر المتنامي.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن أبرز الملفات الإقليمية والدولية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ، خصوصًا بعد تصعيد العمليات في سوريا وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب.يُذكر أن الاتصال السابق بين بوتين ونتنياهو تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، ما يعكس قلقًا روسيًا متزايدًا من الانفلات الأمني في المنطقة واحتمال تدحرج الأزمات نحو مواجهة أوسع.