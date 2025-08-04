بوتين لنتنياهو: وحدة سوريا خط أحمر.. وروسيا مستعدة للوساطة بشأن إيران

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أجرى اتصالاً هاتفياً جديداً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، هو الثاني خلال أسبوع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح بيان الكرملين أن بوتين شدد خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية
"، مع ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا
عبر احترام حقوق جميع المكونات العرقية والدينية للشعب السوري.
وفي ما يتعلق بالتصعيد بين إيران
وإسرائيل، أكد الجانب الروسي استعداده لبذل أقصى الجهود في تسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني
، في إشارة إلى محاولة موسكو
لعب دور الوسيط في مواجهة الخطر المتنامي.
وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن أبرز الملفات الإقليمية والدولية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط
، خصوصًا بعد تصعيد العمليات في سوريا وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب.
يُذكر أن الاتصال السابق بين بوتين ونتنياهو تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، ما يعكس قلقًا روسيًا متزايدًا من الانفلات الأمني في المنطقة واحتمال تدحرج الأزمات نحو مواجهة أوسع.