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عربي-دولي

بكين في عين العاصفة.. أعلى مستوى تحذير من أمطار وفيضانات مدمّرة

Lebanon 24
04-08-2025 | 12:39
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أعلنت بلدية بكين، الاثنين، أعلى مستوى من التحذير المناخي بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة، قد تتجاوز 200 ملم في بعض ضواحي العاصمة خلال ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد أيام من أمطار مدمرة أودت بحياة 44 شخصاً وتسببت بفقدان 9 آخرين، معظمهم في دار للمسنين بمنطقة "مييون".
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السلطات دعت السكان لعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، محذّرة من مخاطر كبيرة لفيضانات مفاجئة وانهيارات طينية، خصوصاً في المناطق الجبلية مثل فانغشان ومينتوقو.

وأقرت الحكومة بوجود ثغرات في خطط الطوارئ، ما أثار انتقادات واسعة دفعت بعض المسؤولين لتقديم اعتذارات نادرة.

يُذكر أن الصين تشهد صيفاً قاسياً هذا العام، بين فيضانات شمالية وموجات حر وجفاف جنوبية، وسط مخاوف متزايدة من تسارع التغير المناخي في ظل استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة.
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