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عربي-دولي

مواجهة داخل الكنيست الإسرائيلي: نائبة ترتدي قميصًا ضد رئيس لجنة المالية

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:10
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شهدت جلسة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين توتراً حاداً بعد أن طرد رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن "الليكود" حنوك ميلفيتسكي، النائبة نعمة لازيمي من حزب "العمل"، بسبب ارتدائها قميصاً كُتب عليه: "رئيس اللجنة مشتبه به في اغتصاب".
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الواقعة بدأت حين لاحظ ميلفيتسكي القميص الذي ترتديه لازيمي، فطلب طردها فوراً. وردّت الأخيرة بحدة: "يمكنك أن تترأس اللجنة كمشتبه به في اغتصاب، لكن لا يجوز أن يُذكر ذلك على قميص؟". وتابعت قائلة: "أين في النظام الداخلي يُمنع هذا؟ أنت مشتبه بك في الاغتصاب، وهناك ثلاث مشتكيات حتى الآن!".

ميلفيتسكي، الذي يواجه تحقيقاً جنائياً منذ ثلاث سنوات في تهم تتعلق بالاغتصاب وعرقلة سير العدالة، اتُّهم بالتأثير على مشتكيات خلال فترة عمله كمستشار قانوني لحركة "بني باروخ – كابالا للشعب"، بل وأفادت إحدى المشتكيات بأنه اعتدى عليها جنسياً بعد أن وجّهها لتقديم شهادة كاذبة.

رغم هذه الشبهات، حصل على دعم كامل من حزب الليكود وتم تعيينه رئيساً للجنة المالية، الأمر الذي أثار استياء العديد من النواب، بينهم فلاديمير بلياتك من حزب "يش عتيد"، الذي علق بالقول: "مشكلتك أنك لا تريد أن تسمع، ليست مشكلتنا".

ميلفيتسكي من جانبه ينفي جميع التهم ويعتبر التحقيق معه ملاحقة سياسية، بينما تستمر الشرطة في التحقيق وسط صعوبات في جمع الشهادات من المشتكيات.
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