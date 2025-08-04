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تحذير إيراني: سنرد بقوة على أي تدخل في ممر زنغزور

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:06
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حذر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، من أن أي حكومة، إقليمية أو دولية، تحاول فرض مشروع ممر زنغزور بالقوة "ستواجه رداً قوياً من إيران".
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وقال ولايتي عبر منصة "إكس": "إن بعض الجهات تحاول إعادة طرح مشروع سبق أن أفشلته طهران، في مسعى لتحقيق مصالح غير مشروعة في جنوب القوقاز".

التحذير الإيراني يأتي بعد تقارير عن مقترح أميركي لإدارة الممر عبر شركة لوجستية خاصة، وظهور وثائق تفيد بتوقيع مذكرة تفاهم بين أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة لإطلاق ما يُعرف بـ"ممر جسر ترامب"، بطول 42 كيلومتراً، يمر عبر محافظة سيونيك الأرمنية، مع تشغيله من قبل شركة أميركية تحت سيادة أرمينيا.

المشروع تدعمه أذربيجان بهدف ربط أراضيها بجمهورية نخجوان، بينما ترفض أرمينيا الصيغة المطروحة وتعرض بديلاً يضمن سيادتها. من جهتها، دعت روسيا إلى توقيع سريع لمعاهدة سلام بين الطرفين وفتح خطوط اتصال في المنطقة.

تحذير إيران يعكس خشيتها من التمدد الأميركي والغربي قرب حدودها، ويؤكد استعدادها لاتخاذ إجراءات ردعية في حال المساس بأمنها القومي.
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