في محاولة لكسر الحصار.. أسطول إنساني مدني يستعد للإبحار إلى غزة

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في عُقد في ، أعلنت "لجنة التنسيق المشترك للعمل من أجل "، وهي تحالف دولي من منظمات ، أن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" يضم ناشطين من 44 دولة، يعملون على تنظيم أكبر قافلة بحرية مدنية من نوعها في التاريخ.وقالت الناشطة هيفاء ، إحدى منسقي الحملة: "هذا الصيف، ستنطلق عشرات السفن من موانئ مختلفة في العالم، من أجل هدف إنساني واضح: كسر الحصار غير القانوني عن غزة وفتح ممر بحري آمن لإيصال المساعدات".المبادرة تجمع أربع جهات رئيسية: "أسطول الصمود المغاربي"، و"الحركة العالمية من أجل غزة"، و"ائتلاف أسطول الحرية"، و"صمود نوسانتارا". وستكون القافلة الأولى منطلقة من بتاريخ 31 آب، تليها أخرى من تونس في 4 أيلول.وأوضح الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك أن أكثر من 6,000 متطوع سجّلوا عبر الإنترنت للمشاركة، مضيفًا أن المشاركين سيتلقون تدريبات لوجستية في موانئ الانطلاق، إلى جانب تنظيم فعاليات شعبية داعمة على طول مسار الرحلة.