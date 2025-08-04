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عربي-دولي

في محاولة لكسر الحصار.. أسطول إنساني مدني يستعد للإبحار إلى غزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:35
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تتأهب عشرات السفن المدنية للانطلاق نحو قطاع غزة أواخر شهر آب، في محاولة جديدة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت نير الحصار والجوع منذ شهور طويلة.
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في مؤتمر صحفي عُقد في تونس، أعلنت "لجنة التنسيق المشترك للعمل من أجل فلسطين"، وهي تحالف دولي من منظمات المجتمع المدني، أن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" يضم ناشطين من 44 دولة، يعملون على تنظيم أكبر قافلة بحرية مدنية من نوعها في التاريخ.

وقالت الناشطة التونسية هيفاء منصوري، إحدى منسقي الحملة: "هذا الصيف، ستنطلق عشرات السفن من موانئ مختلفة في العالم، من أجل هدف إنساني واضح: كسر الحصار غير القانوني عن غزة وفتح ممر بحري آمن لإيصال المساعدات".

المبادرة تجمع أربع جهات رئيسية: "أسطول الصمود المغاربي"، و"الحركة العالمية من أجل غزة"، و"ائتلاف أسطول الحرية"، و"صمود نوسانتارا". وستكون القافلة الأولى منطلقة من إسبانيا بتاريخ 31 آب، تليها أخرى من تونس في 4 أيلول.

وأوضح الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك أن أكثر من 6,000 متطوع سجّلوا عبر الإنترنت للمشاركة، مضيفًا أن المشاركين سيتلقون تدريبات لوجستية في موانئ الانطلاق، إلى جانب تنظيم فعاليات شعبية داعمة على طول مسار الرحلة.

 
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