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عربي-دولي

الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين.. سلب ونهب وتأخير متعمد للمساعدات

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:38
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اتهمت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء المتكرر على شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من الأردن إلى قطاع غزة، محذّرة من أن هذه الأعمال تعيق إيصال الدعم الإغاثي للفلسطينيين وتُسهم في تعميق الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
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وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن قوافل المساعدات الأردنية تتعرض منذ فترة لاعتداءات من مستوطنين خلال عبورها الأراضي المحتلة، وكان آخرها يوم الأحد، حيث تم اعتراض طريق عدد من الشاحنات، ما أجبر بعضها على العودة دون أن تكمل طريقها نحو غزة.

المومني أشار إلى عمليات سلب ونهب للشحنات، في ظل غياب الحماية الإسرائيلية الكافية، مطالباً بتدخل جدي من سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تُعد خرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقات الدولية. كما انتقد القيود التي تُفرض على مرور الشاحنات من تأخير وتعقيد في الإجراءات، وتكدّس المساعدات عند المعابر، إضافة إلى فرض جمارك جديدة والتفتيش العشوائي.

تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن أكثر من 150 شخصاً قضوا بسبب المجاعة، بينما تخطت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، 60 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات.
 
(الجزيرة)
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