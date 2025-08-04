الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين.. سلب ونهب وتأخير متعمد للمساعدات

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اتهمت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء المتكرر على شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من إلى ، محذّرة من أن هذه الأعمال تعيق إيصال الدعم الإغاثي للفلسطينيين وتُسهم في تعميق الأزمة الإنسانية داخل القطاع.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن قوافل المساعدات الأردنية تتعرض لاعتداءات من مستوطنين خلال عبورها الأراضي المحتلة، وكان آخرها يوم الأحد، حيث تم اعتراض طريق عدد من الشاحنات، ما أجبر بعضها على العودة دون أن تكمل طريقها نحو غزة.المومني أشار إلى عمليات سلب ونهب للشحنات، في ظل غياب الحماية الكافية، مطالباً بتدخل جدي من سلطات لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تُعد خرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقات الدولية. كما انتقد القيود التي تُفرض على مرور الشاحنات من تأخير وتعقيد في الإجراءات، وتكدّس المساعدات عند المعابر، إضافة إلى فرض جمارك جديدة والتفتيش العشوائي.تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، حيث أعلنت في القطاع أن أكثر من 150 شخصاً قضوا بسبب المجاعة، بينما تخطت حصيلة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، 60 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات.