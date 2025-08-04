روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته

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أعلنت ، اليوم الاثنين، أن لم تعد ترى مبررًا للاستمرار في التزامها الذاتي بوقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على الأراضي، معتبرة أن "الظروف التي فرضت هذا القرار سابقًا قد زالت"، وذلك في ظل ما وصفته بتصعيد أميركي غربي على جبهات متعددة.وجاء في البيان الرسمي أن "التحذيرات الروسية المتكررة تم تجاهلها"، بينما تمضي وحلفاؤها قدمًا في نشر أنظمة صاروخية برية متوسطة المدى في ومنطقة والمحيط الهادئ. وأضافت الوزارة أن لم تعد ترى نفسها ملزمة بالقيود الطوعية السابقة، مؤكدة أن الرد سيُحدد وفق تقييم استراتيجي شامل للوضع الأمني الدولي.وبحسب البيان، فقد بدأت الولايات المتحدة فعليًا منذ العام 2023 بنقل أنظمة صاروخية قادرة على إطلاق صواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى أراضي دول أعضاء في حلف ، أبرزها الدنمارك، حيث جرت تدريبات باستخدام منصة إطلاق متنقلة من طراز "إم كيه 70". كما أشار البيان إلى استمرار وجود نظام صواريخ "تايفون" الأميركي في الفلبين منذ نيسان 2024، واستخدامه مؤخرًا في مناورات أسترالية أميركية مشتركة.واتهمت الخارجية الروسية الغرب "بالسعي لتكريس وجود طويل الأمد لهذه المنظومات في أوروبا والمحيط الهادئ"، مشيرة إلى إعلان وبرلين عن خطة لنشر أنظمة "تايفون" و"دارك إيغل" في بحلول عام 2026. (العربية)