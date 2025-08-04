Advertisement

عربي-دولي

روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1400647-638899448549929826.png
Doc-P-1400647-638899448549929826.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تعد ترى مبررًا للاستمرار في التزامها الذاتي بوقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على الأراضي، معتبرة أن "الظروف التي فرضت هذا القرار سابقًا قد زالت"، وذلك في ظل ما وصفته بتصعيد أميركي غربي على جبهات متعددة.
Advertisement

وجاء في البيان الرسمي أن "التحذيرات الروسية المتكررة تم تجاهلها"، بينما تمضي الولايات المتحدة وحلفاؤها قدمًا في نشر أنظمة صاروخية برية متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت الوزارة أن روسيا لم تعد ترى نفسها ملزمة بالقيود الطوعية السابقة، مؤكدة أن الرد سيُحدد وفق تقييم استراتيجي شامل للوضع الأمني الدولي.

وبحسب البيان، فقد بدأت الولايات المتحدة فعليًا منذ العام 2023 بنقل أنظمة صاروخية قادرة على إطلاق صواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى أراضي دول أعضاء في حلف الناتو، أبرزها الدنمارك، حيث جرت تدريبات باستخدام منصة إطلاق متنقلة من طراز "إم كيه 70". كما أشار البيان إلى استمرار وجود نظام صواريخ "تايفون" الأميركي في الفلبين منذ نيسان 2024، واستخدامه مؤخرًا في مناورات أسترالية أميركية مشتركة.

واتهمت الخارجية الروسية الغرب "بالسعي لتكريس وجود طويل الأمد لهذه المنظومات في أوروبا والمحيط الهادئ"، مشيرة إلى إعلان واشنطن وبرلين عن خطة لنشر أنظمة "تايفون" و"دارك إيغل" في ألمانيا بحلول عام 2026. (العربية)

مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: طهران تصعّد استهداف اليهود في أوروبا
lebanon 24
05/08/2025 02:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة روسيا.. هذا ما سيطالب به الناتو عسكريا
lebanon 24
05/08/2025 02:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة تشريعية لمجلس النواب.. وهذا ما أقره
lebanon 24
05/08/2025 02:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا ضد السفن والشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل
lebanon 24
05/08/2025 02:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-08-04
16:52 | 2025-08-04
16:43 | 2025-08-04
16:30 | 2025-08-04
16:14 | 2025-08-04
16:00 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24