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"العمال الكردستاني" يسلم ضابطين من الإستخبارات التركية لأنقرة

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:30
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سلّم مقاتلو حزب العمال الكردستاني، مؤخرًا، للسلطات التركية اثنين من كبار ضباط الاستخبارات التركية كانا محتجزين لدى الحزب، منذ عام 2017.
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ووُصفت هذه الخطوة بأنها بادرة "بناء ثقة" في إطار جهود متجددة لإنهاء النزاع المسلح المستمر منذ أربعة عقود بين الطرفين.
 
 
الضابطان، وهما أيدين غونيل وإرهان بيكجيتين، كانا اختُطفا في منطقة دوخان بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، وهي منطقة تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني المقرّب من حزب العمال الكردستاني. وكان يُشتبه بأنهما كانا يشرفان على شبكة تجسس تستهدف قيادات من الحزب، بينهم جميل بايك، أحد أبرز قادته.


وذكرت صحيفة "المونيتور" أن غونيل، توفيَ خلال فترة احتجازه بسبب المرض، وتم تسليم جثمانه إلى الجانب التركي، فيما أعيد الآخر إلى أنقرة. (إرم نيوز)
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